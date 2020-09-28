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28 сентября 2020, понедельник, 15:30 436
Общество 2020-09-28T15:31:12+03:00
Українські Новини
Семьям погибших в катастрофе самолета Ан-26 выплатят 1,5 млн гривен, — ОП

Семьям погибших в катастрофе самолета Ан-26 выплатят 1,5 млн гривен, — ОП

Валерия Драгомирова
Авиакатастрофа, Ан-26, помощь семьям, Катастрофа самолета, авиакатастрофа АН-26 с курсантами
Крушение АН-26 под Чугуевым. Фото: facebook/dbr.gov.ua
Крушение АН-26 под Чугуевым. Фото: facebook/dbr.gov.ua

Материальная помощь в сумме 1,5 млн гривен семьям погибших в катастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил возле Чугуева (Харьковская область) будет выплачена до 19 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам селекторного совещания Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат. Он отметил, что каждая семья погибших получит примерно 1,5 млн гривен. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших", - сказано в нем.

Зеленский отметил, что необходимо сделать все возможное для упрощения бюрократических процедур, чтобы помощь могла быть выплачена в срочном порядке.

Согласно сообщению, сейчас родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

Продолжается расшифровка "черных ящиков", а в Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал, что использование самолетов Ан-26 запрещено до завершения расследования авиакатастрофы.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26.

На борту находилось 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 членов экипажа).

25 из них погибли при крушении.

Позже в больнице умер еще 1 военнослужащий, который был госпитализирован.

1 выживший находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

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