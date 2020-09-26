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26 сентября 2020, суббота, 22:13 1942
Общество 2020-09-26T22:14:00+03:00
Українські Новини
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды

Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды

Валерия Драгомирова
Авиакатастрофа, Крушение самолета, Чугуев, Вячеслав Золочевский
Вячеслав Золочевский. Фото: Офис Президента
Вячеслав Золочевский. Фото: Офис Президента

Отец Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе под Чугуевым,  также переживал падения самолетов, причем трижды. 

Об этом Виталий Золочевский рассказал сайту "Сегодня". 

"Я падал три раза. То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца", – рассказал Виталий Золочевский.

Также он поделился некоторыми подробностями о крушении, которые узнал в разговоре с сыном.

"Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – сообщил отец курсанта.

Как сообщали Українські Новини, На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице). 

Кроме того, Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба опубликовал имена всех погибших

Тем временем президент Владимир Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов

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