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26 сентября 2020, суббота, 20:43 19
Происшествия 2020-09-26T20:43:20+03:00
Українські Новини
Авиакатастрофа под Чугуевым: опубликованы имена всех погибших

Авиакатастрофа под Чугуевым: опубликованы имена всех погибших

Валерия Драгомирова
Харьковская область, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Курсанты, Чугуев
Крушение самолета. Фото: Fcebook/ Харьковский национальный университет воздушных сил
Крушение самолета. Фото: Fcebook/ Харьковский национальный университет воздушных сил

В Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивана Кожедуба опубликовали имена курсантов и военных, которые погибли при крушении самолета АН-26 под Чугуевым

Об этом говорится в сообщении университета в соцсети Facebook. 

Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76:

  • майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р.,
  • капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р.,
  • капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р.,
  • старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р.,
  • старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р.,
  • прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р.,
  • прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р.,
  • младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р.,
  • солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р.,
  • солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту ВИЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,
  • солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,
  • солдат ЗЫБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,
  • солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,
  • солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,
  • сержант военной службы по контракту МИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,
  • старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,
  • солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,
  • солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,
  • солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р.,
  • солдат ХОМЬЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,
  • старший сержант КОРЧОВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,
  • солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.


Как сообщали Українські Новини, в сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве. 

Кроме того, выживший в авиакатастрофе курсант находится в сознании

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