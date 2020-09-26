Авиакатастрофа под Чугуевым: опубликованы имена всех погибших

В Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивана Кожедуба опубликовали имена курсантов и военных, которые погибли при крушении самолета АН-26 под Чугуевым. Об этом говорится в сообщении университета в соцсети Facebook. Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76: майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р., капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р., капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р., старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р., старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р., прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р., прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р., младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р., солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р., солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р., солдат военной службы по контракту ВИЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р., солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р., солдат ЗЫБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р., солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г.р., солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р., сержант военной службы по контракту МИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р., солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р., солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р., старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р., солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р., солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р., солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р., солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р., солдат ХОМЬЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р., старший сержант КОРЧОВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р., солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р. Как сообщали Українські Новини, в сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве. Кроме того, выживший в авиакатастрофе курсант находится в сознании.