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26 сентября 2020, суббота, 12:53 41
Общество 2020-09-26T12:55:17+03:00
Українські Новини
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Надежда Комендантова
Авиакатастрофа, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, авиакатастрофа под Харьковом
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина

Вечером 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области произошла авария – упал и загорелся военный самолет, в котором находилась целая группа курсантов. На борту было 27 человек. Одного курса не допустили к полету перед самым вылетом.

Как пишет РБК-Украина, в социальной сети Telegram в сообществе "Типичное ХТЗ" опубликовали множество скриншотов из соцсетей, где свою боль утраты высказывают близкие, родственники и даже студенты училища.

"Родные и близкие до сих пор не могут в это поверить. Это ужасная трагедия", - написали в подписи к скриншотам в сообществе.

Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Скриншоты: Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Скриншоты: "Типичное ХТЗ".

Журналист Павел Прядко в Facebook также поделился найденными на просторах сети снимками.

"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", - говорится в сообщении.

Сеть скорбит о погибших курсантах Скриншоты: Павел Прядко.Сеть скорбит о погибших курсантах Скриншоты: Павел Прядко.

Как сообщали Українськi Новини, под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты. Зеленский сегодня вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевомю

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

Также сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам.

 

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