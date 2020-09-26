В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве

Вечером 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области произошла авария – упал и загорелся военный самолет, в котором находилась целая группа курсантов. На борту было 27 человек. Одного курса не допустили к полету перед самым вылетом. Как пишет РБК-Украина, в социальной сети Telegram в сообществе "Типичное ХТЗ" опубликовали множество скриншотов из соцсетей, где свою боль утраты высказывают близкие, родственники и даже студенты училища. "Родные и близкие до сих пор не могут в это поверить. Это ужасная трагедия", - написали в подписи к скриншотам в сообществе. Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Скриншоты: "Типичное ХТЗ". Журналист Павел Прядко в Facebook также поделился найденными на просторах сети снимками. "Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", - говорится в сообщении. Сеть скорбит о погибших курсантах Скриншоты: Павел Прядко. Как сообщали Українськi Новини, под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты. Зеленский сегодня вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевомю Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26. Также сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам.