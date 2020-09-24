С понедельника Тернополь вводит особый режим городского транспорта и смешанное обучение в школах

Тернополь, попавший с 28 сентября в "красную зону" эпидемической опасности, введет смешанный формат обучения в школах и особый режим работы городского транспорта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

По его словам решение по ограничениям в Тернополе принято совместно с региональной комиссией Тернопольской области.

Во время заседания региональная комиссия сообщила, что будет введен особый порядок работы городского транспорта и особый режим учебного процесса, в частности смешанное обучение в школах.

Кроме того, в Тернополе с 28 сентября будет ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения, при этом высадка пассажиров разрешена.

Также ограничен: прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания (за исключением торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами).

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 24 сентября, в "красной зоне" остались Бережаны Тернопольской области.

Кроме того, за все время пандемии COVID-19 в Тернопольской области выявили 12 334 случаев заражения.

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