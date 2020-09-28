Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов

Кабмин не намерен вносить изменения в режим работы общественного транспорта в период карантина в части количества пассажиров, которые могут находиться в салоне, в то время, как в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он напомнил, что в период действия карантина количество пассажиров, которые могут перевозится в общественном транспорте, ограничено количеством сидячих мест.

"Эти правила общие на всей территории страны. Они не изменялись, не изменяются и не планируются изменяться", - сообщил министр.

Степанов назвал решения перевозчиков и органов местного самоуправления брать большее количество пассажиров безответственным и обвинил их в равнодушии к здоровью украинцев.

По его словам, транспорт в период эпидемии является одним из мест повышенного рыска заражения из-за пребывания большого количества людей в замкнутом пространстве.

Как сообщали Українськi Новини, Тернополь, попавший с 28 сентября в "красную зону" эпидемической опасности, введет особый режим работы городского транспорта и смешанный формат обучения в школах.

Ранее сообщалось о том, что у коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке пассажиров только на половине мест для сидения, поэтому оно не выполняется.

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