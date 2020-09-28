подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 сентября 2020, понедельник, 11:00 613
Кабмин 2020-09-28T11:15:01+03:00
Українські Новини
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов

Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов

Елена Новикова
Транспорт, Минздрав, Карантин, Общественный транспорт, Максим Степанов, карантин в Украине
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Кабмин не намерен вносить изменения в режим работы общественного транспорта в период карантина в части количества пассажиров, которые могут находиться в салоне, в то время, как в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он напомнил, что в период действия карантина количество пассажиров, которые могут перевозится в общественном транспорте, ограничено количеством сидячих мест.

"Эти правила общие на всей территории страны. Они не изменялись, не изменяются и не планируются изменяться", - сообщил министр.

Степанов назвал решения перевозчиков и органов местного самоуправления брать большее количество пассажиров безответственным и обвинил их в равнодушии к здоровью украинцев.

По его словам, транспорт в период эпидемии является одним из мест повышенного рыска заражения из-за пребывания большого количества людей в замкнутом пространстве.

Как сообщали Українськi Новини, Тернополь, попавший с 28 сентября в "красную зону" эпидемической опасности, введет особый режим работы городского транспорта и смешанный формат обучения в школах.

Ранее сообщалось о том, что у коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке пассажиров только на половине мест для сидения, поэтому оно не выполняется.

Больше новостей о: Транспорт Минздрав Карантин Общественный транспорт Максим Степанов карантин в Украине

У коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке...
В Украине за сутки 2,6 тыс. новых случаев коронави...
Украина на карантине 201-й день. Какие ограничения...
Тариф на лечение инфаркта миокарда планируют увели...
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов
В Украине за сутки 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, скончались 37 человек
Новости
Минздрав за сутки уменьшил количество тестов на коронавирус на треть 11:30
Структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции, - "А-95" 11:19 Инфографика
Рубль подешевел. Курс российской нацвалюты в понедельник 11:18
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов 11:00
Умер первый глава КГГА Салий 11:00
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok