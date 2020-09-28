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28 сентября 2020, понедельник, 11:30 342
Медицина 2020-09-28T12:30:02+03:00
Українські Новини
Количество госпитализированных больных с COVID-19 упало

Количество госпитализированных больных с COVID-19 упало

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

27 сентября было госпитализировано 472 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как 26 сентября госпитализировали 537 человек.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 472 человека", - сказал он.

Среди 2 671 человек, у которых 27 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 164 ребенка и 122 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 13 244 ребенка и 14 921 медработник.

Как сообщали Українськi Новини, 27 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 671 до 201 305, количество умерших от заболевания - на 37 человек до 3 996.

Ранее сообщалось о том, как пройти бесплатный тест на коронавирусную инфекцию в Киеве.

Также в государственных и коммунальных лабораториях проводится 80% ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, украинские врачи показали, как коронавирусная инфекция COVID-19 изменяет легкие инфицированных.

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