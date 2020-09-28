В Украине за сутки 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, скончались 37 человек

27 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 671 до 201 305, количество умерших от заболевания - на 37 человек до 3 996 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 14,7%, новых летальных случаев - на 33,9%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 28 сентября в Украине зарегистрировано 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 996 летальных, 88 453 человека выздоровели.

За сутки зафиксирован 2 671 новый случай заболевания, выздоровел 571 человек, умерли 37 человек.

Таким образом, 27 сентября показатель новых заболевших за сутки был ниже, чем выздоровевших – 2 671 против 571.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 28 сентября составило 108 856 человек, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (22 143), Львовской (19 916) и Харьковской областях (17 703).

В Черновицкой области зафиксированы 14 113 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 445 случаев, в Тернопольской – 13 139, в Одесской - 13 079, в Ривненской - 12 145, в Закарпатской – 9 654, в Киевской - 8 854, в Волынской - 7 775, в Винницкой - 5 974, в Житомирской - 5 779, в Хмельницкой - 5 747, в Днепропетровской - 5 351 случай.

3 996 случаев выявлено в Черниговской области, 3 813 случаев - в Сумской, 3 773 случая - в Запорожской, 3 759 случаев - в Черкасской, 3 046 случаев - в Донецкой, 3 011 случаев - в Николаевской, 1 972 случая - в Полтавской, 1 077 случаев - в Кировоградской, 1 062 случая - в Херсонской и 979 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Тем временем сегодня в Украине обновили зоны карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости