Украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных

В управлении здравоохранения Тернопольской ОГА показали снимки, на которых можно увидеть изменения легких пациентов в результате поражения коронавирусом. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Так, сообщается, что прогрессирование болезни связано с чрезмерной реакцией иммунной системы.

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", - сообщили тернопольские врачи.

Комментируя томографические снимки легких здорового и зараженного человека, медики обратили внимание на снимок больного Covid-19, на котором запечатлено, как легкие покрываются "матовым стеклом".

Легкие здоровые и пораженные коронавирусом. Фото: Фейсбук управления здравоохранения Тернопольской ОГА

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