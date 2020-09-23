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23 сентября 2020, среда, 08:30 2570
Медицина 2020-09-23T08:31:08+03:00
Українські Новини
Украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных

Украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных

Анна Рудык
Карантин, Легкие, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

В управлении здравоохранения Тернопольской ОГА показали снимки, на которых можно увидеть изменения легких пациентов в результате поражения коронавирусом. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook. 

Так, сообщается, что прогрессирование болезни связано с чрезмерной реакцией иммунной системы.

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", - сообщили тернопольские врачи.

Комментируя томографические снимки легких здорового и зараженного человека, медики обратили внимание на снимок больного Covid-19, на котором запечатлено, как легкие покрываются "матовым стеклом".

Легкие здоровые и пораженные коронавирусом. Фото: Фейсбук управления здравоохранения Тернопольской ОГАЛегкие здоровые и пораженные коронавирусом. Фото: Фейсбук управления здравоохранения Тернопольской ОГА

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