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28 вересня 2020, понеділок, 11:30 8
Медицина 2020-09-28T12:45:03+03:00
Українські Новини
Кількість госпіталізованих хворих з COVID-19 зменшилася

Кількість госпіталізованих хворих з COVID-19 зменшилася

Елена Новикова
МОЗ, Госпіталізація, Коронавірус, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ

27 вересня було госпіталізовано 472 хворих на коронавірусну інфекцію, тоді як 27 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні становила 2 671.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 472 людини", — сказав він.

Серед 2 671 особа, у яких 27 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 164 дитини та 122 медпрацівники.

Всього з початку епідемії захворіли 13 244 дитини та 14 921 медпрацівник.

Як повідомляли Українські Новини, в державних і комунальних лабораторіях проводиться 80% ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, як пройти безкоштовний тест на коронавірусну інфекцію в Києві.

Крім того, українські лікарі показали, як коронавірусна інфекція COVID-19 змінює легені інфікованих.

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