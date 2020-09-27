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27 сентября 2020, воскресенье, 14:21 69
Медицина 2020-09-27T14:21:09+03:00
Українські Новини
За сутки в Украине госпитализировано 537 больных коронавирусом

За сутки в Украине госпитализировано 537 больных коронавирусом

Александр Савич
Минздрав, Госпитализация, МОЗ, Максим Степанов, коронавирус в Украине
26 сентября госпитализировано 537 человек с COVID-19. Фото: Дzеркало Media
26 сентября госпитализировано 537 человек с COVID-19. Фото: Дzеркало Media

26 сентября было госпитализировано 537 больных коронавирусной инфекцией, в то время как за последние сутки в Украине количество выявленных случаев заболевания COVID-19 выросло на 3 130.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 537 человек", – сказал он.

Среди 3 130 человек, у которых 27 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 195 детей и 116 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 13 080 ребенка и 14 799 медработников.

Как сообщали Українські новини, Степанов также рассказал, за чей счет должен делаться тест на коронавирусную инфекцию.

Также карантин в Украине длится уже 200 дней. Какие ограничения действуют в стране в разных эпидемиологических зонах.

Кроме того, с понедельника Тернополь вводит особый режим городского транспорта и смешанное обучение в школах.

Также Степанов расчитывает увеличить количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР до 50 тыс. в сутки.

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