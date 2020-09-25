Нацбанк понизил официальный курс гривны на понедельник

В то время, как курс доллара для платежных карт растет второй день подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9871 1 доллар США 28,2673 1 швейцарский франк 30,4506 10 иен 2,6796 10 российских рублей 3,6352 1 евро 32,8763



Как сообщали Українські Новини, пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти.



Кроме того, доллар перед выходными снова подскочил в обменниках, а евро упал в цене.



Также украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы



Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

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