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25 сентября 2020, пятница, 16:36 8
Экономика 2020-09-25T16:36:17+03:00
Українські Новини
Нацбанк понизил официальный курс гривны на понедельник

Нацбанк понизил официальный курс гривны на понедельник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как курс доллара для платежных карт растет второй день подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9871
1 доллар США 28,2673
1 швейцарский франк 30,4506
10 иен 2,6796
10 российских рублей 3,6352
1 евро 32,8763


Как сообщали Українські Новини, пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Кроме того, доллар перед выходными снова подскочил в обменниках, а евро упал в цене. 

Также украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

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