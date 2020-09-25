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25 сентября 2020, пятница, 10:30 36
Экономика 2020-09-25T10:30:23+03:00
Українські Новини
Доллар перед выходными снова подскочил, а евро упал в цене

Доллар перед выходными снова подскочил, а евро упал в цене

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 сентября на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,04 коп. до 32,6353 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,05 коп. до 33,1009 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1525 28,3638 32,6353 33,1009 3,28 3,85
Максимальный 28,2600 28,5000 32,8500 33,3500 3,64 5,00
Минимальный 27,9500 28,2700 32,3000 32,8600 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в евро и гривне. 

Тем временем уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%. В первом квартале 2020 году он составил 31%. 

Также курс гривны на межбанке снижается второй день подряд.

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