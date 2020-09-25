Курс доллара снова начал дорожать. Официальный курс на пятницу и выходные

В то время, как курс гривны на межбанке снижается второй день подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0482 1 доллар США 28,2487 1 швейцарский франк 30,5309 10 иен 2,6810 10 российских рублей 3,6614 1 евро 32,8942



Как сообщали Українські Новини, украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в евро и гривне.

Кроме того, доллар для платежных карт начал дорожать после падения.



Тем временем уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%. В первом квартале 2020 году он составил 31%.

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