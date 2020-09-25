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25 сентября 2020, пятница, 05:15 189
Экономика 2020-09-25T05:15:01+03:00
Українські Новини
Курс доллара снова начал дорожать. Официальный курс на пятницу и выходные

Курс доллара снова начал дорожать. Официальный курс на пятницу и выходные

Валерия Драгомирова
Гривна, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В то время, как курс гривны на межбанке снижается второй день подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0482
1 доллар США 28,2487
1 швейцарский франк 30,5309
10 иен 2,6810
10 российских рублей 3,6614
1 евро 32,8942


Как сообщали Українські Новини, украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в евро и гривне. 

Кроме того, доллар для платежных карт начал дорожать после падения

Тем временем уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%. В первом квартале 2020 году он составил 31%. 

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