Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги

И пока появился прогноз курс доллара на ближайшее время, экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро.

Об этом он заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.



"Я как финансист не рекомендовал бы вкладывать все свои средства в доллары или в евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в том числе и в евро. Часть своих сбережений нужно держать в гривне", – сказал он.

В этом контексте экономист отметил, что, учитывая прогнозируемую правительством и Нацбанком инфляцию 2021 года – до 8% и до 6% соответственно, – при доходности облигаций внутреннего государственного займа на уровне 10-11% вложение в них "покрывает все худшие прогнозы по инфляции".

По мнению Козака, не стоит ориентироваться на курс доллара по отношению к гривне, заложенный в Госбюджете на 2021 год – 29,1 гривен за доллар, – в случае игры на курсах.

По его словам, эта цифра является формальным показателем, в то время как реальный курс доллара "крайне сложно угадать", поскольку он зависит от целого ряда показателей.



Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс будет выше 28 гривен за доллар.



Тем временем министр финансов Марченко считает реалистичным рост ВВП в 2021 на уровне 4,6%.

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