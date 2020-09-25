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25 сентября 2020, пятница, 13:45 145
Финансы 2020-09-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
Курс доллара для платежных карт растет второй день подряд

Курс доллара для платежных карт растет второй день подряд

Елена Новикова
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Курс гривны для платежных карт
Курс гривны для платежных карт

В пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 24 сентября на 2,88 коп. до 28,3837 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,34 коп. до 28,0839 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 1,13 коп. до 32,5972 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,46 коп. до 33,1691 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0839 28,3837 32,5972 33,1691 3,37 4,18
Максимальный 28,2334 28,6500 32,8270 33,5000 3,58 5,00
Минимальный 27,0000 28,2917 31,5000 32,9500 3,00 3,73

Как сообщали Українскі Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 24 сентября на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Кроме того, пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

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