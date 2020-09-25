Заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова подали 15 человек. Полный список

В то время, как 5 сентября стартовала кампания по местным выборам, председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес от партии "Блока Кернеса - Успешный Харьков", председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер от партии "Слуга народа" и еще 13 человек подали заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова.

Об этом Українським Новинам сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области.

"Подали заявления, они на рассмотрении", - сообщили в терризбиркоме.

Всего заявления подали 15 человек.

От "Блока Юлии Светличной "Вместе" подал заявление депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк, президент ОО "Украинская Федерация Бразильского Джиу-Джитсу", Георгий Лаговский от "Удара Виталия Кличко", гендиректор коллективного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр" Акварена" Игорь Приходько от "Всеукраинского объединение "Батьківщина", председатель ОО "За свой выбор", Ирина Денисова от "За будущее".

Кроме того, документы подал депутат Верховной Рады Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы - За жизнь", соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана" Олег Абрамичев от "Европейской Солидарности", первый проректор частного вуза "Харьковская школа архитектуры", председатель ОО "Городские реформы" Александра Нарыжная от "Голоса".

Также заявления подали Сергей Кушнарев от "Победы Пальчевского" и Никита Соловьев от "Демократичной сокиры".

Помимо этого, документы подали самовыдвиженцы: бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский, экс-директор "Харьковгоргаза" Валерий Безлепкин, юрист Владимир Пилипенко.

Как сообщали Українськi Новини, 22 сентября Харьковский теризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Ранее Добкин заявлял, что планирует баллотироваться в мэры Киева и запустил рекламу.



На данный момент действующий мэр Геннадий Кернес находится в немецкой клинике "Шарите".



Известно, что у Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких.

Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

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