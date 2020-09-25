Заяву на реєстрацію кандидатами в мери Харкова подали 15 осіб. Повний список

Водночас як 5 вересня стартувала кампанія з місцевих виборів, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес від партії "Блоку Кернеса - Успішний Харків", голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер від партії "Слуга народу" і ще 13 осіб подали заяву на реєстрацію кандидатами в мери Харкова.

Про це Українським Новинам повідомили в Харківській міській територіальній виборчій комісії Харківського району Харківської області.

"Подали заяви, вони на розгляді", - повідомили в тервиборчкомі.

Всього заяви подали 15 осіб.

Від Блоку Юлії Світличної "Разом" подав заяву депутат Харківської міської ради Ігор Черняк, президент ГО "Українська Федерація Бразильського Джиу-Джитсу", Георгій Лаговський від "Удару Віталія Кличка", гендиректор колективного підприємства Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена" Ігор Приходько від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", голова ГО "За свій вибір", Ірина Денисова від "За майбутнє".

Крім того, документи подав депутат Верховної Ради Олександр Фельдман від "Опозиційної платформи - За життя", співзасновник організації "Благодійний фонд Сергія Жадана" Олег Абрамічев від "Європейської Солідарності", перший проректор приватного ВНЗ "Харківська школа архітектури ", голова ГО "Міські реформи" Олександра Нарижна від "Голосу".

Також заяви подали Сергій Кушнарьов від "Перемоги Пальчевського" і Микита Соловйов від "Демократичної сокири".

Крім цього, документи подали самовисуванці: колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін, екскерівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський, ексдиректор "Харківміськгазу "Валерій Безлипкін, юрист Володимир Пилипенко.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 вересня Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидатом в мери Харкова.

Раніше Добкін заявляв, що планує балотуватися в мери Києва і запустив рекламу.

На цю мить чинний мер Геннадій Кернес знаходиться в німецькій клініці "Шаріте".

Відомо, що у Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легень.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

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