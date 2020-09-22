Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия Харьковского района Харьковской области получила первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Об этом Українським Новинам сообщили в терризбиркоме.

"Вот сегодня одна партия принесла (документы), от нее есть кандидат в мэры Харькова... Соловьев Никита Александрович от партии "Демократична сокира", - сказали в терризбиркоме.

Так, терризбирком по состоянию на 22 сентября получил только одну заявку.

"Окончательные данные будут 24 сентября, до 24:00 будем принимать документы. 25 сентября будут уже данные", - добавили в терризбиркоме.

Соловьев баллотировался в депутаты Верховной Рады по одномандатному 169-му округу в 2019 году, занял 4-е место, набрав 3,40% голосов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес заявил о своем намерении баллотироваться в мэры Харькова от "Блока Кернеса - успешный Харьков".



Кроме того, решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости