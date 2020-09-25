Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 24 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,82 Максимальный 3,64 5,00 Минимальный 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 сентября на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Также украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в евро и гривне.

Тем временем уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%. В первом квартале 2020 году он составил 31%.

Кроме того, курс гривны на межбанке снижается второй день подряд.

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