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25 сентября 2020, пятница, 12:14 34
Экономика 2020-09-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 25 сентября

Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 25 сентября

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В пятницу, 25 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 24 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,32 3,82
Максимальный 3,64 5,00
Минимальный 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 сентября на 3,38 коп. до 28,3638 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,62 коп. до 28,1525 UAH/USD.

Также украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в евро и гривне.   

Тем временем уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%. В первом квартале 2020 году он составил 31%.  

Кроме того, курс гривны на межбанке снижается второй день подряд.

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