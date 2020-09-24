Курс гривны на межбанке снижается второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг снизился на 4 коп. до 28,27 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,21-28,24 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,25-28,26 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,26-28,28 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,08% с 23,74 UAH/USD до 28,27 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 23 сентября на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

Кроме того, эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить деньги.

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