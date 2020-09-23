Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%

В первом квартале 2020 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от объема официального ВВП, что на два процентных пункта больше показателя 2019 года. Об этом сообщает Минэкономики.

Сообщается, что в условиях значительной неопределенности бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов.

"Так, произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но, именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями", - сказано в отчете министерства.

Тем временем, в то время, как с 1 сентрября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, в стране уже в ближайшее время придется рассмотреть вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Требования к стажу для выхода на пенсию в Украине будут меняться ежегодно.

Также Кабмин намерен начать введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года.

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