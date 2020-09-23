подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 18:50 470
Экономика 2020-09-23T19:45:26+03:00
Українські Новини
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%

Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%

Ольга Фандорина
Бизнес, Кризис, Теневая экономика, Коронакризис
Проверка, бизнес. Фото: Forbes.kz
Проверка, бизнес. Фото: Forbes.kz

В первом квартале 2020 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от объема официального ВВП, что на два процентных пункта больше показателя 2019 года. Об этом сообщает Минэкономики.

Сообщается, что в условиях значительной неопределенности бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов.

"Так, произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но, именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями", - сказано в отчете министерства.

Тем временем, в то время, как с 1 сентрября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, в стране уже в ближайшее время придется рассмотреть вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Требования к стажу для выхода на пенсию в Украине будут меняться ежегодно

Также Кабмин намерен начать введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года.

Больше новостей о: Бизнес Кризис Теневая экономика Коронакризис

Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах
Новости
В Кабмине предлагают создать в Киевской области Национальное военное кладбище 19:50
Бойко в Виннице представил кандидатов в депутаты горсовета и кандидата на должность мэра города 19:40
В Одессе задержан мужчина, который зарезал работницу круглосуточной аптеки 19:25
Разумков считает, что сейчас провести выборы на неподконтрольном Донбассе невозможно 19:22
Педагогов обеспечат защитными щитками от коронавируса, - мэр Кличко 19:22
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok