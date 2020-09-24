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24 сентября 2020, четверг, 11:30 5
Экономика 2020-09-24T11:30:52+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать в цене. Курс российской нацвалюты на 24 сентября

Рубль продолжает падать в цене. Курс российской нацвалюты на 24 сентября

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В четверг, 24 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в среду, 23 сентября, не изменился и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля упал на 5 копеек и составляет 3,79 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 24 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,79
Максимальный 3,65 4,00
Минимальный 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 сентября на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

А экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро. 

Тем временем министр финансов Марченко считает реалистичным рост ВВП в 2021 на уровне 4,6%

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Кроме того, экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно

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