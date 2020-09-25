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25 сентября 2020, пятница, 12:30 37
Судебная власть 2020-09-25T12:31:12+03:00
Українські Новини
Кондзеля уверена в оправдательном приговоре в случае передачи ее дела в суд

Кондзеля уверена в оправдательном приговоре в случае передачи ее дела в суд

Елена Новикова
Суд, Высший антикоррупционный суд, Подозрение во взяточничестве, ВАКС, Светлана Кондзеля, Оправдательный приговор
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Бывший начальник департамента Офиса Президента Светлана Кондзеля, которая подозревается в попытке мошеннического завладения 150 тыс. долларов, уверена в оправдательном приговоре, если дело передадут в суд.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Я убеждена, что меня оправдают. Абсолютно. У меня даже нет ни капли сомнения в этом. На каждом заседании суда я говорю стороне обвинения: "Вы сфальсифицировали это дело. И вы за это ответите". Каждый ответит", - сказала Кондзеля.

По ее словам, она не уверена, что дело будет передано в суд.

"Мы не уверены, что развитие событий будет именно таким. Дело разваливается и это закономерно", - отметила Кондзеля.

По ее словам, если и дело будет передано в суд, то не в Высший антикоррупционный суд, поскольку закрыта статья 369 Уголовного кодекса и оно уже неподсудно ВАКС, а подсудно общему суду.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против Кондзели.

Ранее сообщалось о том, что экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану.

Также экс-начальник департамента Офиса Президента Кондзеля допускает, что ее до сих пор прослушивают.

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