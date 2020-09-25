Экс-начальник департамента Офиса Президента Кондзеля допускает, что ее до сих пор прослушивают

Бывший начальник департамента Офиса Президента Светлана Кондзеля не исключает, что ее до сих пор прослушивают, в то время, как дело против нее передавали в полицию, но Генпрокуратура вернула его. Об этом она сказала в интервью Українським Новинам. "Возможно. Во всяком случае прослушивали мою машину, мой телефон и рабочий кабинет, но этих материалов в деле нет. Очевидно, они по содержанию не совпадают с версией, которую пытается выстроить НАБУ", - сказала она. Кондзеля напомнила, что ее имущество находится под арестом. Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Кондзели по подозрению в коррупции в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, в ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов. В июле 2020 года стало известно, что расследование против начальника департамента ОП Светланы Кондзели закончили.