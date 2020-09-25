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25 вересня 2020, пʼятниця, 12:30 7
Судова влада 2020-09-25T13:00:01+03:00
Українські Новини
Кондзеля впевнена в виправдувальному вироку у разі передачі її справи до суду

Кондзеля впевнена в виправдувальному вироку у разі передачі її справи до суду

Елена Новикова
Суд, Вищий антикорупційний суд, хабарництво, Підозра у хабарництві, Виправдувальний вирок, ВАКС, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

Якщо справу передадуть до суду, колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля, яка підозрюється в спробі шахрайського заволодіння 150 тис. доларів, впевнена в виправдувальному вироку.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я переконана, що мене виправдають. Абсолютно. У мене навіть немає ні краплі сумніву в цьому. На кожному засіданні суду я говорю стороні обвинувачення: "Ви сфальсифікували цю справу. І ви за це відповісте". Кожен відповість", - сказала Кондзеля.

За її словами, вона не впевнена, що справа буде передана до суду.

"Ми не впевнені, що розвиток подій буде саме таким. Справа розвалюється і це закономірно", - зазначила Кондзеля.

За її словами, якщо і справу буде передано до суду, то не в Вищий антикорупційний суд, оскільки закрита стаття 369 Кримінального кодексу і вона вже непідсудна ВАКС, а підсудна загальному суду.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ завершило розслідування кримінального провадження проти колишнього Кондзелі. Прокурор визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта.

Тим часом захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що спочатку слідство НАБУ інкримінувало їй одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі чолі Офісу Президента Андрію Богдану.

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