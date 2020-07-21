Расследование против начальника департамента ОП Кондзели закончили

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

2 июля по поручению прокурора в вышеуказанном уголовном производстве детективы Национального бюро сообщили подозреваемым о завершении досудебного расследования и открыли доступ к материалам дела в связи с тем, что прокурор посчитал собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

Как сообщали Українськi Новини, Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли более 10 резюме в ходе обыска служебного кабинета начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели, подозреваемой в требовании взятки за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины."

Ранее стало известно, что Светлана Кондзеля может снова выйти на работу.

Также в декабре 2019 года суд арестовал имущество соучастницы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс.