В июле 2020 года Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели. Громкое задержание чиновницы Офиса президента произошло в ноябре прошлого года. Три дня она провела за решеткой. Об этой иcтории писали многие СМИ. Президент Зеленский и его офис публично дистанцировались от этого процесса, передав все в руки НАБУ. Изначально Кондзеле инкриминировали получение крупной суммы взятки, однако очень скоро детективы сами переквалифицировали на попытку дачи неправомерной выгоды, а позже и вовсе на попытку мошенничества. Эпизод, касающийся возможного получения взятки в $150 тыс. и вовсе закрыли в связи с отсутствием в действиях Кондзели состава преступления. На данный момент, она с адвокатом ознакамливается с материалами уголовного производства. Уйдет ли дело в суд зависит в первую очередь от НАБУ. Сама Кондзеля, как и ее адвокат, не уверены, что дело передадут в суд. Они убеждены, что оно "сфальсифицировано от начала и до конца".

Какие аргументы приводит защита и почему она считает, что все "шито белыми нитками" Українські Новини решили узнать у самой экс-чиновницы Офиса президента и ее адвоката Константина Грицишена. В интервью они рассказали, почему НАБУ закрыло эпизод по взятке, при чем здесь экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, какую роль сыграл агент НАБУ и на какой приговор рассчитывают, если дело передадут в суд.

Журналист: На какой стадии сейчас находится дело? Ограничивали ли Вам сроки ознакомления с материалами дела?

Адвокат Константин Грицишен: На данный момент идет процесс ознакомления с материалами досудебного расследования. Попыток ограничения срока ознакомления со стороны органа досудебного расследования не было. Да и как можно ограничивать в данной ситуации, если материалы объёмные и сложены в хаотическом виде, что очень осложняет процесс ознакомления. Вы должны понимать, что стороне защиты нужно детально изучить их все, каждый документ, каждое видео для того, чтобы доказать, что Светлана никакого преступления не совершала и все это является надуманным и сфабрикованным с самого начала.

Журналист: Насколько я знаю, дело расследовалось изначально по статье 368 Уголовного кодекса Украины, потом по статье 369 УК Украины, а в конце осталась только ст. 190 УК Украины – мошенничество. Чем поясняло это следствие, поскольку мошенничество как преступление подследственно полиции? То есть, почему произошла переквалификация и с чем вы это связываете?

Адвокат Константин Грицишен: Изначально уголовное производство было зарегистрировано по материалам НАБУ по статье 368 Уголовного кодекса Украины, то есть получение неправомерной выгоды. Однако, уже на следующий день после задержания Светланы указанное преступление детективы НАБУ переквалифицировали на подстрекательство к получению неправомерной выгоды, то есть на ст.15, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В тот же день НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по статье 190 УК Украины, т.е. "мошенничество". Определенное время по этим статьям оно и расследовалось. В дальнейшем, после неоднократных ходатайств стороны защиты о проведении следственных (процессуальных) действий, направленных на установление объективной истины, подозрение в части статьи 369 УК Украины было изменено с части 4 на часть 3. В первоначальном варианте подозрения, как заявляла сторона обвинения, неправомерная выгода предназначалась какому-то высокопоставленному лицу. Хотя кому конкретно – не понятно и это не было указано. В изменённом подозрении уже указали, что неправомерная выгода предназначалась руководителю Офиса Президента Украины, без указания фамилии.

Журналист: То есть, Андрею Богдану…

Светлана Кондзеля: Фамилия не указывалась.

Адвокат Константин Грицишен: После этого, процессуальный руководитель определил подследственность за следователями Национальной полиции Украины. Здесь необходимо уточнить, что следователи различных органов досудебного расследования имеют право расследовать только определённые преступления. Причём подследственность чётко определена в Уголовном процессуальном кодексе Украины. Хочу отметить, что прокурор оставил статью 369 только с одной целью – оправдать почему это уголовное производство расследовалось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и некорректность того подозрения и тех следственных действий, которые были проведены до этого.

Светлана Кондзеля: Чтобы оправдать, что это расследовалось НАБУ, оставили эту 369 статью. Переквалификация со ст.368 на ст.369 была сделана абсолютно умышленно, с целью сохранить подследственность НАБУ. В каждом судебном заседании нами последовательно акцентировалось внимание на отсутствии в материалах дела каких бы то ни было признаков коррупционного преступления, подстрекательства к передаче неправомерной выгоды служебному лицу. Однако, это не помешало расследовать дело по коррупционной статье более полугода, после чего закрыть ее за отсутствием состава преступления.

Адвокат Константин Грицишен: В дальнейшем, 27 февраля, когда дело еще не попало в Национальную полицию, Генеральный прокурор своим решением вдруг поручает расследование данного уголовного производства НАБУ с целю эффективного расследования.

Светлана Кондзеля: Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает, что Генеральный прокурор может поручить осуществление досудебного расследования какого-либо уголовного правонарушения другому органу досудебного расследования. Но только в одном едином случае - исключительно вследствие неэффективного досудебного расследования. В данном случае следственные органы Национальной полиции даже не приступили к расследованию, поэтому, предусмотренных ч.5 ст.36 УПК оснований поручать осуществление досудебного расследования другому органу, чем тот который прямо определен ст. 216 УПК, у Генерального прокурора не было. Таким образом, Генеральный прокурор и, впоследствии, НАБУ, действовали за рамками определенных уголовно-процессуальным кодексом Украины полномочий.

Для чего это сделано, мы понимаем. Если дело попало бы в другой орган, который имеет другую специализацию и другую вертикаль, и политику, то там стало бы очевидным, что все дело построено только на лжесвидетельствованиях агента-провокатора.

Журналист: Как вы считаете, кто повлиял на Генпрокурора для того, чтобы он принял такое решение?

Светлана Кондзеля: По этому поводу мы ничего пояснить не можем. Мы не следим за людьми, не отслеживаем эти все процессы. Мы понимаем, что однозначно это было заангажированное решение, иначе не назовешь. Бывший Генеральный прокурор, который подписал это постановление, очень опытный юрист и кому как не ему знать, что это – нарушение закона.

Журналист: Подлежало ли обжалованию это решение генпрокурора?

Адвокат Константин Грицишен: Согласно Уголовному процессуальному кодексу, указанное решение не подлежит обжалованию на данном этапе, разве что только во время подготовительного судебного заседания по делу.

Светлана Кондзеля: Важно, что понимать? Что все это время мой защитник подавал разные ходатайства, которыми мы подвергали сомнению все, что было собрано. Квалификацию, доказательства и так далее. САП и НАБУ нам доказывали, что дело против меня, как должностного лица Офиса президента Украины, органа, который, по их мнению, не является государственным органом, не подсудно Высшему антикоррупционному суду.

На мой взгляд, ВАКС – единственная институция в антикоррупционной вертикали, где человек может рассчитывать на справедливость. Потому что НАБУ и САП абсолютно дискредитированы. НАБУ - орган, на который возлагалось столько ожиданий и надежд, оказался монстром, который пожирает неудобных, оппозиционных или просто случайных людей, с одной целью – профанацией, имитацией борьбы с коррупцией. Делать это им помогают продажные, ручные, марионеточные СМИ, в которых ни о журналистской этике, ни о праве, ни о совести никто не слышал.

Цель оправдывает средства. В этом суть их работы. Президент сказал – нужны посадки! Есть! Из грязи и палок наспех слепленные дела, яркой чертой которых является в большинстве случаев нечистые на руку агенты НАБУ и провокации. Ну и конечно же массированная информационная атака в поддержку, где жертву назначают виновной еще до приговора суда, где права человека и гражданина попираются беспощадно, но кого это волнует, если есть высшая целесообразность – выслужиться, продемонстрировать, попиариться, сформировать "правильное" общественное мнение и оказать давление на суд!

И вот знаете, что интересно? Те же обычные рядовые люди, которые устали от настоящей коррупции в государстве, от бардака и стагнации, от отсутствия уважения к ним со стороны власти, государственного аппарата, и которые готовы легко поверить в то, что каждое громкое задержание чиновника, судьи, должностной особы — это реальное дело, основанное на неопровержимых доказательствах, те же самые люди при этом абсолютно не верят в эффективность НАБУ. Рейтинг его стремится к нулю, он самый низкий среди всех правоохранительных органов в нашем государстве. При этом никого не беспокоит, что дела, которые они инициируют и расследуют, разваливаются одно за другим, что репутация органа уничтожена полностью директором, который признан судом коррупционером, а Конституционным судом не конституционно назначенным, детективами, которые команду "фас" исполняют оголтело, но абсолютно криворуко, да еще и при этом тотально попирая закон и что самое печальное – права людей в этом государстве! То есть орган, который создан для того, чтобы бороться с коррупцией на самом деле является органом, который подменяет борьбу с коррупцией жертвоприношением.

Они ищут жертву, посылают к ней агента НАБУ, который делает провокацию, отдают жертву на расправу толпе через СМИ.

Тотальное лицемерие – одни делают вид, что борются с коррупцией, другие делают вид, что верят в это. Единственный форпост справедливости – это суд. И мы это увидели с первого заседания. И НАБУ и САП это увидели. С самого начала они знали, что это не была взятка, у меня ничего нигде не было изъято, никаких ценностей, денег и так далее. Они прекрасно знали, что не было взятки и не было взяткодателя, не было задержания "на горячем", о котором они заявили на всю страну. Они ходатайствовали об аресте человека, зная о том, что он не виновен. И требовали залог 7,684 млн гривен, зная при этом, что я живу в селе, в квартире, которую я купила в 2007 году, инвестируя в строительство, имея автомобиль Renault 2011 года и задекларированные доходы, состоящие из наших с мужем зарплат.

Они были у меня в квартире, перевернули все вверх ногами, ничего не изъяли, ничего не нашли, никаких денег, которые указывали бы на мою недобропорядочность или нетрудовые доходы и так далее. В моем кабинете также ничего не нашли. Кроме трех-четырех резюме, на которых они построили всю теорию большого заговора. Но, для того, чтобы это все провернуть, они готовились. Они подавали ходатайства в ВАКС, они заявили о преступной группировке, членом которого является должностное лицо Офиса президента. Но по материалам дела, четко видно, что никакой организации нет, что агент-провокатор сделал все возможное для того чтобы любыми путями притянуть меня в это дело, что он в своих показаниях лжесвидетельствует, что т.н. "правоохранители" абсолютно умышленно, четко зная, что я не совершала никакого преступления, привлекли заведомо невиновного к уголовной ответственности. Естественно "правоохранители" сделали все возможное, для того, чтобы изменить суд, в котором будет рассматриваться дело. Чтобы следственные судьи, не знали того бэкграунда, который этому предшествовал. Поскольку в ВАКС это, шитое белыми нитками творение, просто разваливалось. Ни разу следственные судьи ВАКС не удовлетворили ходатайств прокурора САП в полной мере.

Журналист: Как вы для себя поясняете, почему вы стали объектом внимания?

Светлана Кондзеля: Очень просто. Во-первых, я ничья. Я работаю в Офисе президента 13 лет и пришла туда по конкурсу на должность старшего консультанта – это самая низкая в служебной иерархии должность в Офисе президента. И за 13 лет я шаг за шагом делала карьеру, работая честно и профессионально. И все, кто меня хорошо знает никогда в жизни не поверили бы в то, в чем меня обвинили. Масса людей мне сказали: "Господи, что это происходит? Мир сошел с ума. Это не про тебя".

Но люди, которые находятся по ту сторону экрана не знают, кто я, они не знают моего жизненного пути, им показывают какие-то фотографии, рассказывают какие-то басни о виллах во Львове, о каком-то состоянии, об элитном отдыхе в ОАЭ и об этом на первом заседании по избранию меры пресечения говорит прокурор. Что якобы я за последний год много раз летала за границу, в том числе в ОАЭ и летала туда через Турцию. Ну это же откровенная ложь! Возьмите мой заграничный паспорт и посмотрите, что я летала в Анталию и возвращалась из Анталии. Зачем лгать? И эти манипуляции на каждом шагу. Ты просто не успеваешь от этого отмываться и от этого защищаться. На судебном заседании 15 ноября были камеры всех телеканалов страны и все они дружно твердили с экранов одно и то же – версию НАБУ, которая не соответствует истине. Хабарниця з Офісу президента! Схопили на гарячому!

Десятки статей в интернете, телепередачи, тысячи крайне негативных комментариев, сотни хейтеров на моей странице в Фейсбук оскорбляли меня, мешая с грязью все, что мне дорого!

Абсолютный, ничем не подтвержденный бред, породивший волну ненависти. Моя позиция никого не интересовала, потому что не порождала хайпа.

Единственный кто меня слушает - это Судья. Единственное место, где я могу рассчитывать на справедливость - это Суд. И не даром судебная система постоянно находится в эпицентре нападок разного рода реформаторов и активистов! Не будет независимого суда – будет хаос. Любого, по отработанной схеме взаимодействия "правоохранителей", активистов и "журналистов" они обвинят и распнут на радость фейсбучных комментаторов.

Журналист: Как это сказалось на вашем состоянии?

Светлана Кондзеля: А как вы думаете?12 ноября 2019 года я обедала в "Гулливере" в одном из кафе и на мой телефон позвонил неизвестный человек. Он представился сотрудником Службы внешней разведки и сообщил, что хочет передать мне какой-то пакет (письмо) и что ждет меня возле моего кабинета. Я вернулась около 14:00, возле моего кабинета стоял напряженный мужчина, мы прошли в кабинет и за ним вбежало еще семь человек, пять из которых были сотрудниками НАБУ и двое понятыми - курсантами, которых они привели с собой.

На камеру мне сообщили, что меня задерживают по подозрению в получении взятки, в участии в преступной группировке. Но я абсолютно не понимаю, что происходит. Нет взяткодателя, нет денег. Какая взятка? О чем вы говорите?

Журналист: Вы не знали, что там, в пакете? Что вам принесли?

Светлана Кондзеля: Да мне ничего не принесли. Звонил детектив НАБУ. Разговор о пакете (письме) был для того, чтобы я скорее вернулась на рабочее место. Ребята заждались. У меня не было ничего, никакого пакета.

Журналист: Подозревали ли вы, что-то?

Светлана Кондзеля: Откуда? Абсолютно нет, ни на йоту. Ничего не подозревала. Они начали обыск, хотя санкции суда не было, но это их не останавливало. Обыск начался около 15:00, а завершился около 03:00 ночи.

Журналист: Что-то изъяли?

Светлана Кондзеля: Три или четыре резюме и все. Параллельно проводился обыск у меня дома. Они приехали ко мне домой, где находилась моя свекровь и 5-летний сын. У них не было санкции на проведение обыска и там, это, во-первых, во-вторых, они его проводили без собственника жилья, и без присутствия хотя бы одного из родителей ребенка! Они принудили бабушку и ребенка находится порознь во время обыска.

Чтоб вы понимали – мой ребенок после этого еще около 5 месяцев жмурился из-за нервного тика, нормально не спал, ночью часто просыпался и бесконечно расспрашивал всех зачем "эти дяди" трогали его кроватку, постель и игрушки!

Так вот и дома у меня также никаких "нетрудовых доходов" они не изъяли. Точнее – они не изъяли ровным счетом ничего!

Журналист: Какие еще проводили следственные действия с вашим участием?

Светлана Кондзеля: Допрос был.

Адвокат Константин Грицишен: Пока мы не хотим комментировать следственные действия, чтобы не было разглашения данных досудебного расследования.

Журналист: Какое имущество у вас арестовано?

Светлана Кондзеля: Квартира и автомобиль.

Журналист: В вашем кабинете нашли резюме нескольких людей. Что это за резюме?

Светлана Кондзеля: Одно резюме человека, который вернулся с АТО, он был главой РДА в Луганской области. Его уволили сразу после того, как избрали нового президента. Он остался без работы. Я его знаю лично и случайно с ним встретилась на улице. Я ему рассказала о программе "лифт", на которую нужно подавать документы. Сказала, что узнаю больше информации и сообщу. Он дал мне свое резюме. Ты не можешь не взять это резюме у человека, которого знаешь, ну и домой ты его не понесешь.

Другие резюме таким же образом у меня находились. С первого дня следствия мы подавали ходатайства с просьбой допросить этих лиц, но нам отказывали.

Через суд мы добились проведения допросов и все они дали показания, которые подтвердили мою невиновность. И встречи, которые у меня были с ними, не были собеседованиями о принятии на работу. Никому из этих людей трудоустройства я не обещала. Это были простые попытки понять, куда лучше обратится, помочь и так далее.

Каждый ищет работу и подает свое резюме, куда только может, что в этом преступного?

Журналист: В июне Ваше дело было закрыто по отдельному эпизоду. То есть, закрыли эпизод по статье 369 и оставили только "мошенничество". Вы подали жалобу в суд на закрытие дела. Почему? Есть ли уже судебное решение по этому поводу?

Адвокат Константин Грицишен: В июне прокурор принимает решение – закрыть уголовное производство по статье 369 Уголовного кодекса в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания виновности человека в суде и возможности их получить. Это реабилитирующее обстоятельство. Но….

Светлана Кондзеля: Уголовное производство по коррупционной статье 369 закрыли в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения! Это решение прокурора. Описывая по сути в постановлении отсутствие состава преступления, прокурор говорит, что не было умысла, не было признаков объективной стороны. Этим постановлением эпизод в отношении меня и других закрывается в связи с невозможностью доказать вину, а само уголовное производство закрывается в связи с отсутствием состава преступления. То есть в одном постановлении присутствует фактически два решения.

Адвокат Константин Грицишен: С таким решением мы не согласились и обжаловали постановление прокурора о закрытии, так как Светлана никакого преступления не совершала и поэтому в действиях Светланы отсутствует состав преступления, а не то, что сторона обвинения не смогла в отношении её доказать совершение этого коррупционного преступления. И судья Соломенского районного суда г. Киева своим решением отменил это постановление прокурора.

Следственный судья пришёл к заключению, что мои доводы как защитника нашли свое подтверждение и соответствуют материалам уголовного производства. По мнению судьи, выводы к которым пришел прокурор в обжалуемом постановлении являются такими, которые противоречат обстоятельствам, установленным в ходе досудебного расследования. Отдельные фразы из этого постановления прокурор просто переписал с моих ходатайств, которые я подавал еще в прошлом году. Поэтому мы надеемся, что прокурор примет законное решение и закроет уголовное производство в части ст.369 УК Украины в связи с отсутствием состава преступления.

Журналист: Вы сказали, что в Вашем деле присутствовал агент НАБУ. Есть ли у вас доказательства, что это именно агент и почему вы так считаете?

Светлана Кондзеля: Так об этом прокурор говорил ещё во время самого первого судебного заседания при избрании меры пресечения.

Журналист: Какой была его роль?

Светлана Кондзеля: По-моему мнению его роль - сделать всё возможное, чтобы спровоцировать на действия, которые могли бы трактоваться как нарушение закона.

Журналист: Встречались ли Вы с этим агентом НАБУ?

Светлана Кондзеля: Один раз.

Журналист: Это тот человек, который хотел, чтобы его назначили на должность в "Нефтегаз"?

Светлана Кондзеля: Да. Это тот человек, который "хотел" чтобы его назначили куда угодно. Как я сейчас понимаю, цель у него была одна – попасть в Офис Президента Украины для того, чтобы я с ним пообщалась.

Журналист: Почему Вы с ним встретились?

Светлана Кондзеля: За него меня очень просил третий человек. Просто из-за того, что я к этому человеку нормально отношусь, я согласилась встретиться. А просили так настоятельно, именно потому, что этот агент оказывал влияние на этого третьего человека. То есть его провокация и агентурная деятельность как раз и состояла в том, чтобы меня притянуть за уши к этой истории через третьего человека. И все-равно не вышло. Потому что они хотели, чтобы встреча произошла в Офисе Президента Украины, но этого не произошло. Меня просили просто поговорить, и я поговорила…и сообщила, что вот так вот никуда не попасть, нужен опыт, репутация и после этого, возможно, куда-то двигаться. Ни о каких деньгах речь не шла и это все зафиксировано.

Журналист: Третий человек – это Виктория Лисничая?

Адвокат Константин Грицишен: Мы не можем об этом говорить, чтобы потом не сказали о разглашении данных досудебного расследования.

Журналист: Как вы считаете, прослушивают ли Вас до сих пор?

Светлана Кондзеля: Возможно. Во всяком случае прослушивали мою машину, мой телефон и рабочий кабинет, но этих материалов в деле нет. Очевидно, они по содержанию не совпадают с версией, которую пытается выстроить НАБУ.

Журналист: Будете ли Вы обжаловать в ЕСПЧ какие-либо действия следствия, в том числе, учитывая Ваши заявления о привлечении заведомо невиновного человека к уголовной ответственности?

Светлана Кондзеля: Не только в Европейском суде, мы это начнем делать в украинских судах. Я хочу, чтобы все услышали то, что статья 368 Уголовного кодекса НАБУ была нужна только для одного – дать "правильное" сообщение у себя на сайте, чтобы под конец рабочего дня, задолго до окончания обыска в моем служебном кабинете, начала распространяться информация о том, что "на горячем" задержана чиновница Офиса Президента Украины. Эта статья была только для этого. Уже будучи в ИВС (изоляторе временного содержания) ко мне приехали и вручили подозрение в подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды. А потом в итоге и это дело закрыли. Я благодарна ВАКСу, который, проанализировав материалы дела избрал мне не содержание под стражей, а домашний арест с ношением электронного браслета и через два месяца его сняли, заменив круглосуточный домашний арест на ночной. То есть, у судей ВАКС сложилось определенное отношение к этому делу. Они, как никто другой это все видели. Они продемонстрировали незаангажированность, чего не сказать о НАБУ и САП. В погоне за сенсацией эти органы утрачивают главные истинные цели. Их не интересует борьба с коррупцией, принципы, их интересует пиар, безразлично кто этот человек, для них это мусор, для них неважна репутация этого человека, что для меня эта работа – важная часть жизни, призвание и вокруг меня люди, которым я доверяю и которые доверяют мне. Им безразличная, моя карьера и то, что я сейчас, к примеру, из-за всего этого не могу найти работу. Я нахожусь на учете в государственном центре занятости. При том, что с 1992 года я постоянно работала, была востребована как специалист и профессионал.

Журналист: Но, в Офисе президента было сокращение Вашей должности и вам должны были предложить…

Светлана Кондзеля: Ну это же очевидно, что это сокращение было сделано специально. Абсолютно. И мне даже не собирались предлагать какую-то должность! Предупреждение о сокращении моей должности мне вручили одновременно с уже подписанным приказом об увольнении за месяц до фактического истечения срока предупреждения.

Журналист: Если бы вам предложили остаться в Офисе президента, остались бы Вы?

Светлана Кондзеля: Однозначно осталась бы. Я была на своем месте. Делала свою работу честно и ответственно. Мне нечего было стесняться. В моих действиях не было никакого преступления, даже намека на это. Я не такой человек. Где я, а где "Нефтегаз"? Умный человек, который имеет критическое мышление, в это не поверит по определению.

Журналист: Общаетесь ли вы сейчас с кем-то из Офиса президента?

Светлана Кондзеля: Конечно. У меня очень много друзей там осталось. Они меня поддерживают.

Журналист: Будете ли обжаловать решение об увольнении?

Светлана Кондзеля: Я обжаловала его в Окружной административный суд Киева. Заседания еще не было.

Журналист: Насколько близко Вы знакомы с Викторией Лисничей и какая ее роль в этом деле?

Светлана Кондзеля: Мы знакомы около 10 лет, а общаться начали в середине сентября 2019 года. По поводу роли – это функция следствия дать объективную и непредвзятую оценку.

Журналист: Когда обвинительный акт уйдет в суд…

Светлана Кондзеля: Мы не уверены, что развитие событий будет именно таким. Дело разваливается и это закономерно.

Адвокат Константин Грицишен: Мы обжаловали в суде сообщение о подозрении и надеемся, что оно будет отменено, так как сообщение о подозрении не подтверждается ничем. К тому же, после того, как в феврале Генеральный прокурор в нарушение закона поручил проведение досудебного расследования НАБУ, все проведённые должностными лицами следственные действия, в том числе вручение измененного подозрения – проведены незаконно. Мы надеемся, что по делу будет принято законное решение.

Журналист: Если дело будет передано в Антикоррупционный суд, то какие у вас ожидания?

Светлана Кондзеля: Оно не будет передано в Высший антикоррупционный суд, поскольку закрыта статья 369 Уголовного кодекса. Оно уже неподсудно ВАКС, а подсудно общему суду.

Журналист: В любом случае, если дело будут передано в суд, какие ожидания?

Светлана Кондзеля: Я убеждена, что меня оправдают. Абсолютно. У меня даже нет ни капли сомнения в этом. На каждом заседании суда я говорю стороне обвинения: "Вы сфальсифицировали это дело. И вы за это ответите". Каждый ответит.

Журналист: Какие ограничительные меры сейчас действуют относительно Вас?

Светлана Кондзеля: У меня нет права выезда за границу.

Адвокат Константин Грицишен: На данный момент у Светланы мера пресечения в виде личного поручительства и несколько стандартных ограничений. Что в свою очередь является демонстрацией того, что в деле нет никаких рисков и нет никаких доказательств.

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