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  • Экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану
25 сентября 2020, пятница, 11:30 256
Политика 2020-09-25T12:30:04+03:00
Українські Новини
Экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану

Экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану

Кира Молчанова
Взятка, Андрей Богдан, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december
Светлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december

Защита бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели заявляет, что изначально следствие НАБУ инкриминировало ей получение неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила Кондзеля и ее адвокат Константин Грицишен.

"В первоначальном варианте подозрения, как заявляла сторона обвинения, неправомерная выгода предназначалась какому-то высокопоставленному лицу. Хотя кому конкретно — непонятно и это не было указано. В изменённом подозрении уже указали, что неправомерная выгода предназначалась руководителю Офиса Президента Украины", - сказал адвокат.

В свою очередь, Кондзеля отметила, что фамилия главы Офиса не называлась.

При этом, на то время главой Офиса Президента был Андрей Богдан.

Адвокат сообщил, что с самого начала НАБУ расследовало дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины, то есть получение неправомерной выгоды.

Однако, уже на следующий день после задержания Кондзели указанное преступление детективы НАБУ переквалифицировали на подстрекательство к получению неправомерной выгоды, то есть на ст.15, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Грицишен добавил, что в тот же день НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по статье 190 УК Украины, т.е. "мошенничество".

Определенное время по этим статьям дело и расследовалось.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели.

НАБУ переквалифицировало дело против экс-начальника департамента Офиса Президента Кондзели с дачи взятки на мошенничество.

Защита бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели заявляет, что САП передавала дело против нее в полицию, но Генеральная прокуратура вернула его обратно в НАБУ.

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