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25 сентября 2020, пятница, 10:36 539
Экономика 2020-09-25T11:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ ликвидировал банк "Аркада"

НБУ ликвидировал банк "Аркада"

Кира Молчанова
НБУ, Банкротство, Лицензия, Аркада, Банк Аркада
Деньги.
Деньги.

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Аркада", который подозревали в финансовых махинациях.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

 Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Аркада".

Как сообщали Українські Новини, 25 августа правления Национального банка приняло решение об отнесении банка "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Прокуратура сообщила о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен президенту "Аркады".

4 сентября суд избрал меру пресечения президенту банка "Аркада" в виде содержания под стражей сроком на 60 дней по ходатайству прокуратуры города Киева. Также суд предоставил ему альтернативу в виде залога в размере 21 миллиона гривен.

Ранее сообщалось о том, что аудит недостроенных жилкомплексов банка "Аркада" проведет "Киевгорстрой".

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НБУ ликвидировал банк "Аркада"
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