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03 сентября 2020, четверг, 13:34 49
Судебная власть 2020-09-03T13:42:14+03:00
Українські Новини
Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривен

Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривен

Елена Новикова
Прокуратура, Махинации, Аркада, Присвоение денег вкладчиков, Банк Аркада, Глава банка Аркада
Деньги
Деньги

Вскоре после того, как стало известно, что правоохранители расследуют дело о миллиардных финансовых махинациях банка "Аркада", прокуратура сообщила о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен президенту "Аркады". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве 03.09.2020 сообщено о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в нем.

Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является "Аркада".

Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркада" и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В помещении банка "Аркада", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

Фамилия подозреваемого в сообщении не указана, но, по данным СМИ, речь идет о Константине Паливоде.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа банк был признан неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке "Аркада".

Также "Киевгорстрой" проведет аудит недостроенных жилкомплексов банка "Аркада".

Ранее в СМИ появилась информация, что банк "Аркада" может стать вторым "Укрбудом".

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