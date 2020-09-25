НБУ ліквідував банк "Аркада"

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Аркада", який підозрювали в мільярдних фінансових махінаціях. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 24 вересня 2020 №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Аркада". Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці розслідують кримінальне виробництво про фінансові махінації банку "Аркада". Зокрема, є кримінальне провадження, в якому фігурує 9 млрд гривень коштів, зібраних через фонд банку "Аркада". На початку місяця прокуратура повідомила про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень президенту "Аркади". 4 вересня 2020 року, суд обрав запобіжний захід президенту банку "Аркада", якому 3 вересня повідомили про підозру, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.