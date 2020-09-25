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25 вересня 2020, пʼятниця, 10:36 9
Економіка 2020-09-25T11:15:28+03:00
Українські Новини
НБУ ліквідував банк "Аркада"

НБУ ліквідував банк "Аркада"

Кира Молчанова
НБУ, Банкрутство, Національний банк України, ліцензія, Аркада, банк Аркада
Гроші.
Гроші.

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Аркада", який підозрювали в мільярдних фінансових махінаціях.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 24 вересня 2020 №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Аркада".

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці розслідують кримінальне виробництво про фінансові махінації банку "Аркада". Зокрема, є кримінальне провадження, в якому фігурує 9 млрд гривень коштів, зібраних через фонд банку "Аркада".

На початку місяця прокуратура повідомила про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень президенту "Аркади".

4 вересня 2020 року, суд обрав запобіжний захід президенту банку "Аркада", якому 3 вересня повідомили про підозру, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

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