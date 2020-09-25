НБУ ліквідував банк "Аркада"

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Аркада", який підозрювали в мільярдних фінансових махінаціях .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 24 вересня 2020 №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Аркада".

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці розслідують кримінальне виробництво про фінансові махінації банку "Аркада". Зокрема, є кримінальне провадження, в якому фігурує 9 млрд гривень коштів, зібраних через фонд банку "Аркада".

На початку місяця прокуратура повідомила про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень президенту "Аркади".

4 вересня 2020 року, суд обрав запобіжний захід президенту банку "Аркада", якому 3 вересня повідомили про підозру, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

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