Президента банка "Аркада" взяли под стражу

В пятницу, 4 сентября 2020 года, суд избрал меру пресечения президенту банка "Аркада", которому 3 сентября сообщили о подозрении, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней по ходатайству прокуратуры города Киева. Также суд предоставил ему альтернативу в виде залога в размере 21 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

Так, сообщается, что подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Ему сообщено о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 миллионов гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как сообщали Українські Новини, 25 августа банк был признан неплатежеспособным.

26 августа стало известно, что правоохранители расследуют дело о миллиардных финансовых махинациях банка "Аркада".

Ранее сообщалось о том, что аудит недостроенных жилкомплексов банка "Аркада" проведет "Киевгорстрой". А Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Аркаде".

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