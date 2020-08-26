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26 августа 2020, среда, 15:54 185
Недвижимость 2020-08-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
"Киевгорстрой" проведет аудит недостроенных жилкомплексов банка "Аркада"

"Киевгорстрой" проведет аудит недостроенных жилкомплексов банка "Аркада"

Оксана Соболь
Строительство, ЖК
ЖК
ЖК "Патриотика на озерах". Фото: unian.net

Холдинговая компания "Киевгорстрой" проведет аудит жилых комплексов банка "Аркада", финансовыми махинациями в котором занялись правоохранители, однако компания пока что не брала на себя обязательства относительно достройки этих объектов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Киевгорстрой" проведет аудит жилкомплексов "Аркады". На данном этапе речь идет исключительно об аудите, никаких других обязательств у "Киевгорстроя" в вопросах строительства комплексов сейчас нет", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о жилых комплексах "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Квартиры в данных комплексах уже приобрели около 10,5 тыс. инвесторов.

В ходе брифинга, посвященному банку "Аркада", мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что уже дал распоряжение "Киевгорстрою" провести аудит жилкомплексов.

"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит относительно достройки этих жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства жилкомплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал такое поручение", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что переговоры с застройщиком относительно достройки данных объектов велись 2 года.

При этом, по его словам, ничто не мешало достроить и ввести в эксплуатацию ЖК "Эврика" и "Патриотика".

Относительно ЖК "Патриотика на озерах" застройщика просили уменьшить плотность застройки и обеспечить жилкомплекс социальной инфраструктурой, что не было сделано.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация, что банк "Аркада" может стать вторым "Укрбудом".

25 августа банк был признан неплатежеспособным.

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