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26 августа 2020, среда, 13:36 717
Силовые структуры 2020-08-26T13:36:12+03:00
Українські Новини
Правоохранители расследуют дело о миллиардных финансовых махинациях банка "Аркада"

Правоохранители расследуют дело о миллиардных финансовых махинациях банка "Аркада"

Александр Савич
Банки, Расследование, Растрата денежных средств, Злоупотребление служебным положением, Финансовые злоупотребления, Аркада
В деле фигурируют миллиарды гривен. Фото: Украфото
В деле фигурируют миллиарды гривен. Фото: Украфото

Вслед за информацией об открытии Антимонопольным комитетом Украины дела против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки, стало известно, что правоохранители расследуют дело о финансовых махинациях банка "Аркада".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, что НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц признали банк "Аркада" неплатежеспособным.

"Он существовал как специализированный банк, который управлял фондами финансирования строительства. И уже длительное время застройщики, связанные с банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда объектов, таких как ЖК "Эврика", "Патриотика" в Киеве", – сказал Шевченко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что правоохранители расследуют уголовное производство о финансовых махинациях банка "Аркада".

Аваков добавил, что правоохранители проверяют средства, собранные через фонд банка "Аркада".

В частности, есть уголовное производство, в котором фигурирует 9 млрд гривен средств, собранных через фонд банка "Аркада".

"У нас есть конструктивная позиция городских властей, предложения от инвесторов, поэтому я думаю, что вопрос банка будет решен и вкладчики ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линиях не пострадают.

Сейчас нужен аудит, потому что мы неоднократно ловили исполнителя на манипулировании цифрами и отчетностью.

Привлеченные инвесторы плюс контроль госорганов и специфические полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц дадут нам возможность выстроить систему так, чтобы сначала удовлетворить имеющиеся контрактные позиции, а затем дополнительные инвесторы, которые придут, смогут завершить это строительство, не перекладывая проблемы на вкладчиков", – сказал Аваков.

Министр внутренних дел также сообщил, что вопрос с "Укрбудом" уже практически снят с повестки дня.

"Мы поработали и нашли инвесторов, нашли возможность не разворовывать наши другие активы. Последние дома будут приняты в ближайшее время", – отметил он.

По словам Авакова, такие ситуации с застройщиками происходят из-за серьезных пробелов в законодательстве.

"У нас были продуктивные дискуссии в Верховной Раде, есть депутатская рабочая группа, есть проект закона, который урегулирует сложную ситуацию между вкладчиком и застройщиком. Он будет внесен на рассмотрение парламента уже в сентябре и, я надеюсь, будет принят", – отметил глава МВД.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что дело ведется по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, считаю, что виновные в любом случае должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул глава СБУ.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город 2 года пытался в правовом поле урегулировать вопрос на объектах строительства, но руководство банка "Аркада" фактически обмануло инвесторов, не выполнив обязательства ни перед ними, ни перед городом.

"Город предложил свою помощь из-за плотной застройки и требований общества о необходимости социальной инфраструктуры. Застройщик на это не пошел, это мошенничество по отношению к инвесторам и криминал. Застройщик собрал со сторон более 13 млрд гривен. Я считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку таким действиям как можно быстрее", – сказал он.

Как сообщали Українські новини, СБУ уже 3 года расследует диверсию на "Мотор Сичи", но не отчитывается о результатах.

Также коллектив Шосткинского казенного завода "Звезда" заявил о масштабных хищениях на предприятии и обвинил действующую власть в бездействии.

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