Масове отруєння на Прикарпатті. Більше 100 осіб отруїлися в заводській їдальні

101 людина на Прикарпатті отруїлася після того, як пообідала в їдальні. Серед них 44 людини довелося госпіталізувати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інцидент стався в місті Коломия Івано-Франківської області. Людям стало погано після того, як вони поїли в їдальні заводу "Леон". Їм поставили попередній діагноз "гостра кишкова інфекція".

"24 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 людина, з яких 44 людини госпіталізовані і 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, які вживали їжу в їдальні ТОВ "Леон" (м.Коломия)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в липні в Кирилівці Запорізької області на базі відпочинку масово отруїлися відпочивальники – госпіталізовано 15 осіб.

Також 12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися в їдальні навчального закладу.

Крім того, прокуратура Київської області почала розслідування за фактом отруєння 13 дітей дитячого садка в Баришівці.

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