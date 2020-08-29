Врачи рассказали, как уберечься от пищевого отравления

После того, как эксперты рассказали, из-за чего появляется гипертония и как предупредить ее появление, в четверг, 27 августа, вышел выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере" о пищевых отравлениях. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от отравлений страдает каждый десятый житель планеты. Для 400 тысяч людей это заканчивается фатально. Сальмонеллез, ботулизм, кишечная палочка наиболее опасны для нашего организма именно в летний период. Как уберечься от пищевого отравления? Что делать при первых симптомах? О причинах и первой помощи при отравлениях ведущий Александр Лукьяненко расспросил экспертов программы: инфекциониста Евгению Менжулину, гастроэнтеролога Наталью Харченко и терапевта Инну Ковалеву.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

"Пищевые отравления провоцируют простейшие микроорганизмы: стафилококки, энтерококки, кишечная палочка, энтеровирусы и многие другие, – рассказывает ведущий Александр Лукьяненко. – Уберечься от заражения непросто, ведь большинство из них живет на коже и слизистых почти у всех людей. А при благоприятных условиях они быстро размножаются и портят наше здоровье. Близкое знакомство с холерой, сальмонеллой и ботулизмом, например, может стоить человеку жизни".

По мнению специалистов, главная причина отравлений – употребление некачественных продуктов из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований при их производстве и хранении. Самые опасные – продукты животного происхождения: мясо, рыба, колбасы, консервы, молоко, мороженое, кондитерские изделия с кремом.

"Первые симптомы пищевого отравления могут проявиться уж через 3-4 часа после приема пищи в виде тошноты и рвоты, резкого расстройства стула, – объясняет гастроэнтеролог Наталья Харченко. – Если эти симптомы многократно повторяются, наблюдается температурная реакция, резкое головокружение, слабость, боли в животе – нужно обязательно идти к врачу, чтобы разобраться, чем вызвано отравление. Оно может быть и бактериальное, и вирусное, и паразитарное, а может быть и реакция непереносимости пищи. Например, если у человека хронический панкреатит или гастрит, то подобные жалобы указывают на несостоятельность желудочно-кишечного тракта переварить пищу".

При первых признаках отравления нужно максимально быстро промыть желудок и предупредить обезвоживание. "После промывания обязательно принять сорбенты – активированный уголь, энтеросгель, атоксил, – говорит инфекционист Евгения Менжулина. – Важно помнить, что при рвоте и поносе организм теряет много воды. Поэтому, чтобы избежать обезвоживания, после каждого приступа рвоты или опорожнения кишечника стоит выпивать маленькими глотками стакан теплой негазированной воды. Следует срочно обращаться к врачу, если отравился ребенок до 3 лет, беременная женщина или пожилой человек, а также – если отравление сопровождается диареей более 10 раз за сутки, неукротимой рвотой или нарастающей слабостью".

Программа "Хорошее здоровье на Интере", посвященная отравлениям. Фото: пресс-служба

Отравление вызывает изменения в слизистой желудка и кишечника. Нужно время, чтобы все пришло в норму. Поэтому после отравления специалисты советуют придерживаться диеты. "Питание в такой момент должно быть щадящим, поскольку все силы организма идут на борьбу с болезнетворными бактериями, – советует Наталья Харченко. – На второй день после отравления можно приготовить рисовую кашу на воде. К вечеру съесть немного куриных котлет, приготовленных на пару, и картофельное пюре (без молока). Обязательно исключить молоко, шоколад, газировку, кофе, консервы, жирную и острую пищу, алкоголь. Сырые овощи лучше заменить отварными".

Также эксперты "Хорошего здоровья на Интере" поделились простыми правилами, которые помогут предотвратить пищевые отравления:

Выбирайте безопасные продукты. Фрукты и овощи можно употреблять в сыром виде. Однако некоторые рискованно есть без предварительной обработки, цель которой – сделать пищу безопасной и продлить срок ее хранения. Поэтому сырые овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а, например, молоко выбирать ультрапастеризованное. Выдерживайте правильный температурный режим при приготовлении пищи. В процессе варки или жарки бактерии уничтожаются только при температуре выше 70°С. Не ешьте недожаренную птицу и мясо. Ешьте приготовленную пищу сразу. Срок хранения продуктов после приготовления при комнатной температуре – не более 2 часов! Чем дольше еда остается в таком состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление. Особенно осторожными нужно быть с мясными блюдами. Их нужно охладить и обязательно поставить в холодильник. А непосредственно перед едой обжарить или разогреть в духовке до 70 градусов. Правильно храните пищевые продукты. Хранить продукты необходимо в соответствии с указаниями на упаковке. Важно избегать соприкосновения сырой продукции и готовых блюд. Поэтому блюда помещайте в холодильник в плотно закрытой посуде. Часто мойте руки. Необходимо мыть руки перед приготовлением или употреблением пищи. Следует также мыть руки после контакта с сырыми яйцами, мясом, рыбой, птицей, прежде чем приступить к обработке других продуктов.

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