Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось

Президент Владимир Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось, тогда как ранее Зеленский рассказал о том, как он общается с Путиным напрямую

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам официального визита в Братиславу, передают Українськi Новини.

"Мы договорились, что школы будут сохранены. Некоторые парламентарии Словацкой Республики сказали, что сделают все, чтобы сохранить нашу культуру, историю и восстановить то или иное количество украинских школ", – сказал Зеленский во время встречи с украинской общиной.

Также, по словам главы государства, во время переговоров обсуждался вопрос украинского культурного центра.

Как сообщали Українські новини, Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября.

Также в августе трех российских дипломатов выдворили из Словакии и обвинили в причастности к убийству.

Кроме того, украинская сторона попросила белорусскую перенести форум регионов при участии Зеленского, который запланирован на октябрь, на 2021 год.

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