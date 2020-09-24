подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось
24 сентября 2020, четверг, 23:59 213
Президент 2020-09-25T00:00:08+03:00
Українські Новини
Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось

Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось

Александр Савич
Словакия, Школы, Президент Украины, Владимир Зеленский
Зеленский договорился о сохранении украинских школ в Словакии. Фото: Офис Президента
Зеленский договорился о сохранении украинских школ в Словакии. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось, тогда как ранее Зеленский рассказал о том, как он общается с Путиным напрямую.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам официального визита в Братиславу, передают Українськi Новини.

"Мы договорились, что школы будут сохранены. Некоторые парламентарии Словацкой Республики сказали, что сделают все, чтобы сохранить нашу культуру, историю и восстановить то или иное количество украинских школ", – сказал Зеленский во время встречи с украинской общиной.

Также, по словам главы государства, во время переговоров обсуждался вопрос украинского культурного центра.

Как сообщали Українські новини, Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября.

Также в августе трех российских дипломатов выдворили из Словакии и обвинили в причастности к убийству.

Кроме того, украинская сторона попросила белорусскую перенести форум регионов при участии Зеленского, который запланирован на октябрь, на 2021 год.

Больше новостей о: Словакия Школы Президент Украины Владимир Зеленский

Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу ...
Названы лучшие школы Украины по результатам ВНО-20...
За август Зеленский заработал "голую" ставку в 28 ...
Украина попросила Беларусь перенести форум регионо...
Конфликт интересов и $4 млн от Burisma: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине
Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую"
Новости
Зеленский договорился с властями Словакии о сохранении украинских школ, количество которых резко уменьшилось 23:59
В Донецкой области на ГП "Мирноградуголь" погиб шахтер 23:56
Первая украинская команда вылетела из еврокубков. "Десна" уступила "Вольфсбургу" 23:40
В Сумах неизвестные в балаклавах "похитили" полковника ВСУ. Позже оказалось, что это были учения 23:14
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек 22:35
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке" 19:35
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok