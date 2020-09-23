Зеленский рассказал, как напрямую общается с Путиным

Владимир Зеленский рассказал, что иногда общается с Путиным напрямую. Фото: УП

Владимир Зеленский рассказал, что иногда общается с Путиным напрямую. Фото: УП

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 23 сентября, посетил военные учения в Николаевской области , рассказал о том, как он напрямую общается с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny.

Журналисты издания задали Зеленскому вопрос: "Общаетесь ли вы напрямую с Путиным? Как бы вы описали ваши отношения?".

Зеленский ответил, что у него есть 2 основных канала общения с Путиным.

"У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным – это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента.

Разговаривал с Путиным и 26 июля – накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы имеем самый длинный режим "тишины". Коммуникация с Президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", – ответил Президент Украины.

Как сообщали Українські новини, следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" должна состояться в ближайшее время.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает слова своего предшественника Андрея Богдана о наличии тайного соглашения с Россией.

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