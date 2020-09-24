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24 сентября 2020, четверг, 14:00 7 Документ
Президент 2020-09-24T14:02:35+03:00
Українські Новини
За август Зеленский заработал "голую" ставку в 28 тысяч гривен

За август Зеленский заработал "голую" ставку в 28 тысяч гривен

Надежда Комендантова
Президент Украины, Владимир Зеленский, зарплата Зеленского, Зарплата чиновников
Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Зеленский. Фото: Офис президента Украины

В то время, как в Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах, заработная плата Президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработную плату Президенту Украины Владимиру Зеленскому в августе 2020 года начислено в размере должностного оклада - 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавки, премии и тому подобное) Президенту Украины не установлено", - сказано в нем.

Из начисленной главе государства суммы вычтено 5 460 гривен налогов и соборов, поэтому выданная Зеленскому зарплата за август составила 22 540 гривен.

Хотя на время карантина из-за пандемии COVID-19 зарплаты в органах государственной власти были ограничены, но Президента это не коснулось, поскольку его зарплата законодательно зафиксирована на уровне 28 тыс. гривен, что ниже этого ограничения, которое составляет 27,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский задекларировал 15 млн гривен доходов за 2019 год. Также Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн.

Кроме того, суд не нашел админнарушения в недекларировании доходов Зеленским.

Зарплата Зеленского за июль также составила 28 тыс. гривен.

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