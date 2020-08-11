Трех российских дипломатов выдворили из Словакии и обвинили в причастности к убийству

Словакия выслала трех дипломатов посольства России в связи подозрением в ведении шпионажа на территории страны под дипломатическим прикрытием и причастности к убийству в 2019 году - это уже не первое выдворение российских сотрудников посольств из-за шпионажа . Об этом сообщает Dennik со ссылкой на пресс-секретаря словацкого МИД Юрия Томага.

Спецслужбы Словакии сообщили, что деятельность этих россиян противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Их обвиняют в неправомерном использовании словацких виз в консульстве Словакии в Петербурге, в связи с чем было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена НАТО и ЕС.

"Словакия выслала трех российских дипломатов в отместку за злоупотребление нашими визами при убийстве чеченского соискателя убежища в Берлине", - уточняет издание.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины засекретило данные 23 иностранных дипломатов, досрочно отозванных с территории Украины по требованию Службы безопасности Украины в течение 2017 - мая 2018 годов.

30 марта Россия решила выдворить 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение Украиной 13 российских.

Ранее Россия решила выслать 60 дипломатов и закрыть генконсульство США.