Названы лучшие школы Украины по результатам ВНО-2020. В лидерах не только Киев

Результаты внешнего независимого тестирования 2020 года, максимальный балл по которому получили 447 абитуриентов , дали возможность сформировать рейтинг лучших школ Украины, чьи выпускники в этом году лучше других сдали ВНО. Об этом сообщает Освіта.ua.

Подобный рейтинг составляется каждый год после сдачи абитуриентами тестов и анализа их результатов.

"Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО, и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы", – объясняет Освіта.ua.

Так, лучшей школой Украины в этом году стал Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Второе место занял киевский лицей "Интеллект".

Третье место в этом году занял Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко, который также находится в Киеве.

Кроме львовского лицея, в десятке лучших школ не из Киева только Житомирский городской лицей при Житомирском государственном технологическом университете. Все остальные места в топ-10 занимают киевские лицеи.

Топ-10 лучших школ Украины. Скриншот: osvita.ua

Отдельную статистику также опубликовали и среди исключительно столичных школ.

Там на первом месте уже упомянутый лицей "Интеллект".

На втором месте Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко, а на третьем – Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на Киева.

Топ-10 лучших школ Киева. Скриншот: osvita.ua

Как сообщали Українські новини, опубликован список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов.

Также количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом.

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