Венедиктова сократила должность замгенпрокурора Любовича

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая ранее назначила своим заместителем Максима Якубовского, сократила должность заместителя генпрокурора Андрея Любовича.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Сокращена должность заместителя", - сказали в ведомстве.

При этом Андрей Любович не остается в органах прокуратуры.

В ведомстве не уточнили, уволен ли со своей должности Любович в связи с сокращением.

По данным СМИ, у Андрея Любовича и Ирины Венедиктовой ранее произошел конфликт.

На данный момент у Венедиктовой 5 заместителей.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Венедиктова назначила заместителями генпрокурора Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Ранее сообщалось о том, что в конце августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего советника бывшего генпрокурора Святослава Пискуна.

Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тысяч гривен наличными за 2019.

А сентября Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Миколайчука.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости