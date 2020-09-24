Венедиктова сократила должность замгенпрокурора Любовича

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая ранее назначила своим заместителем Максима Якубовского, сократила должность заместителя генпрокурора Андрея Любовича. Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора. "Сокращена должность заместителя", - сказали в ведомстве. При этом Андрей Любович не остается в органах прокуратуры. В ведомстве не уточнили, уволен ли со своей должности Любович в связи с сокращением. По данным СМИ, у Андрея Любовича и Ирины Венедиктовой ранее произошел конфликт. На данный момент у Венедиктовой 5 заместителей. Как сообщали Українськi Новини, в марте Венедиктова назначила заместителями генпрокурора Андрея Любовича и Алексея Симоненко. Ранее сообщалось о том, что в конце августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего советника бывшего генпрокурора Святослава Пискуна. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тысяч гривен наличными за 2019. А сентября Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Миколайчука.