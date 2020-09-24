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24 сентября 2020, четверг, 20:31 605
Судебная власть 2020-09-24T21:15:22+03:00
Українські Новини
Венедиктова сократила должность замгенпрокурора Любовича

Венедиктова сократила должность замгенпрокурора Любовича

Елена Новикова
Увольнение с должности, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора, Андрей Любович, Сокращение должности
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая ранее назначила своим заместителем Максима Якубовского, сократила должность заместителя генпрокурора Андрея Любовича.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Сокращена должность заместителя", - сказали в ведомстве.

При этом Андрей Любович не остается в органах прокуратуры.

В ведомстве не уточнили, уволен ли со своей должности Любович в связи с сокращением.

По данным СМИ, у Андрея Любовича и Ирины Венедиктовой ранее произошел конфликт.

На данный момент у Венедиктовой 5 заместителей.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Венедиктова назначила заместителями генпрокурора Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Ранее сообщалось о том, что  в конце августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего советника бывшего генпрокурора Святослава Пискуна.

Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тысяч гривен наличными за 2019.

А сентября Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Миколайчука.

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