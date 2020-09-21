Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Миколайчука

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Андрея Миколайчука прокурором Тернопольской области вместо Николая Петришина, который подал в отставку через несколько дней после назначения.

Об этом Українським Новинам сообщили в прокуратуре области.

Приказ о назначении был подписан 18 сентября.

Новоназначенный прокурор с февраля 2002 года работал на различных должностях в военных прокуратурах Центрального и Южного регионов Украины, сил антитеррористической операции и объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября Ирина Венедиктова назначила Николая Петришина руководителем Тернопольской облпрокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что в первый же день работы Петришин якобы бурно отметил свое назначение и угрожал подчиненным.

Николай Петришин отрицал вышеуказанное и заявил, что считает провокацией информацию о проведении банкета, на котором он заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

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