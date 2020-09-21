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21 сентября 2020, понедельник, 19:02 7
Судебная власть 2020-09-21T19:05:30+03:00
Українські Новини
Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Миколайчука

Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Миколайчука

Елена Новикова
генеральный прокурор Украины, Назначение на должность, Ирина Венедиктова, Николай Петришин, Прокурор Тернопольской области, Андрей Миколайчук
Андрей Миколайчук. Фото: tern.gp.gov.ua
Андрей Миколайчук. Фото: tern.gp.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Андрея Миколайчука прокурором Тернопольской области вместо Николая Петришина, который подал в отставку через несколько дней после назначения.

Об этом Українським Новинам сообщили в прокуратуре области.

Приказ о назначении был подписан 18 сентября.

Новоназначенный прокурор с февраля 2002 года работал на различных должностях в военных прокуратурах Центрального и Южного регионов Украины, сил антитеррористической операции и объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября Ирина Венедиктова назначила Николая Петришина руководителем Тернопольской облпрокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что в первый же день работы Петришин якобы бурно отметил свое назначение и угрожал подчиненным.

Николай Петришин отрицал вышеуказанное и заявил, что считает провокацией информацию о проведении банкета, на котором он заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

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