Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ

В конце марта новый гепрокурора Украины Ирина Венедиктова одним из своих заместителей назначила Андрея Любовича, на котором сосредоточили функции по надзору за органами досудебного следствия — Нацполиции и ГБР.

Как признавалась сама Ирина Валентиновна в интервью "Украинской правде", она не очень точно знакома с его биографией, главное, что он работал прокурором. Возможно, поэтому так случилось, что на высокую должность проскользнула человек, пренебрегающий законами, пишет "Политрада".

Андрей Любович действительно работал в органах прокуратуры. Самую весомую должность он получил при П.Порошенко, возглавив прокуратуру Донецкой области. Но особые навыки он приобрел во время управления следственным управлением Днепропетровской области при Януковиче под руководством Пшонки. В прокурорских кругах отмечают его умение обходиться с "особыми" делами — теми, в которых речь идет о политических оппонентах и их экономических подушках. Перед тем, как быть назначенным в офис Генпрокуратуры, место работы Любовича — прокуратура Житомирской области, куда он был назначен 6 марта 2020. И вот это назначение вызывает вопрос законностью своей процедуры.

Из органов прокуратуры Любович уволился в 2017 году. Чтобы вернуться, необходимо было пройти конкурс, отбор и аттестацию согласно законам "О прокуратуре" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформированию органов прокуратуры". Согласно этим законам, Генеральная прокуратура должна разместить официальное объявление на сайте офиса генпрокурора, составить комиссию по подбору, а кандидат должен был пройти тестирование на знание законодательства, общие способности (IQ), собеседование и стажировку в тренинговом центре. Такие требования действуют для всех, кто хочет работать в органах прокуратуры, до сентября 2020 г.

На запрос общественной организации "Информационный центр Мародерству.нет" Житомирская прокуратура подтвердила, что А.Любович назначен безо всяких конкурсов и комиссий. Учитывая, что уже через три недели его переназначили заместителем Генерального прокурора Украины, становится очевидным, что должность в Житомирской прокуратуре была нужна как стартовая площадка. То, что он был назначен на нее в обход трудового законодательства, подтверждает и отсутствие на сайте Генпрокуратуры информации о работе Любовича в Житомирской прокуратуре.

При этом, хотя как уверяет Венедиктова, она отказалась от кандидатур, которые предлагал ей Андрей Ермак, на фоне скандала с братом Ермака на должность своего заместителя она выбрала именно человека, которого явно "протянули" "высшие силы". Как уверяет Глава "Мародерству.нет" Александр Данилюк, в прокурорских кругах ходят слухи что именно особые дела будут под контролем незаконно назначенного Андрея Любовича.

Подобным образом извлекают из нафталина личностей, главная сфера которых — деликатные дела, которые есть у каждой власти. Прокуроры, задействованные в них, всегда были на особом счету. Де-юре процессуальное управление выполняет надзорные функции за следственным органом и представительство в суде в отношении должностных преступлений чиновников разного калибра. Но де-факто, учитывая опыт приведенного персонажа, в результате их действий между молотом и наковальней оказываются платежеспособные бизнесмены. После уплаты "благодарностей" до суда доходят считанные единицы из этих дел, и, как правило, за решетку попадают маргиналы, специально нанятые для того, чтобы быть осужденными.