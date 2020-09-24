Венедіктова скоротила посаду заступника генпрокурора Любовича

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка раніше призначила своїм заступником Максима Якубовського, скоротила посаду заступника генпрокурора Андрія Любовича. Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора. "Скорочено посаду заступника", — сказали у відомстві. При цьому Андрій Любович не залишається в органах прокуратури. У відомстві не уточнили, чи звільнений зі своєї посади Любович у зв'язку зі скороченням. За даними ЗМІ, у Андрія Любовича та Ірини Венедіктової раніше стався конфлікт. Наразі у Венедіктової 5 заступників. Як повідомляли Українськi Новини, в березні Венедіктова призначила заступниками генпрокурора Андрія Любовича та Олексія Симоненка. Раніше повідомлялося про те, що в кінці серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого радника колишнього генпрокурора Святослава Піскуна. Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука.