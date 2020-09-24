Венедіктова скоротила посаду заступника генпрокурора Любовича

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка раніше призначила своїм заступником Максима Якубовського , скоротила посаду заступника генпрокурора Андрія Любовича.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Скорочено посаду заступника", — сказали у відомстві.

При цьому Андрій Любович не залишається в органах прокуратури.

У відомстві не уточнили, чи звільнений зі своєї посади Любович у зв'язку зі скороченням.

За даними ЗМІ, у Андрія Любовича та Ірини Венедіктової раніше стався конфлікт.

Наразі у Венедіктової 5 заступників.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні Венедіктова призначила заступниками генпрокурора Андрія Любовича та Олексія Симоненка.

Раніше повідомлялося про те, що в кінці серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого радника колишнього генпрокурора Святослава Піскуна.

Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука.

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