Венедиктова назначила своим замом Якубовского

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Максима Якубовского, в то время как ранее в августе заместитель генпрокурора Назар Холодницкий подал в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. "В четверг, 10 сентябрь 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора заместителя генпрокурора – Максима Якубовского", – сказано в нем. Ирина Венедиктова поздравила нового заместителя в прокурорской семье. "Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", – сказала она. Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры. Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре. В Генеральной прокуратуре он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела. В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур. Работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины. В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции". С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб. Как сообщали Українські новини, Порошенко просил НАБУ открыть дело против Венедиктовой. Также в конце августа Венедиктова уволила своего советника Святослава Пискуна.