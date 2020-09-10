Венедиктова назначила своим замом Якубовского

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Максима Якубовского, в то время как ранее в августе заместитель генпрокурора Назар Холодницкий подал в отставку

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"В четверг, 10 сентябрь 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора заместителя генпрокурора – Максима Якубовского", – сказано в нем.

Ирина Венедиктова поздравила нового заместителя в прокурорской семье.

"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", – сказала она.

Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры.

Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.

В Генеральной прокуратуре он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.

В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.

Работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.

В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".

С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Как сообщали Українські новини, Порошенко просил НАБУ открыть дело против Венедиктовой.

Также в конце августа Венедиктова уволила своего советника Святослава Пискуна.

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