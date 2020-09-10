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10 сентября 2020, четверг, 13:11 936
Судебная власть 2020-09-10T13:15:01+03:00
Українські Новини
Венедиктова назначила своим замом Якубовского

Венедиктова назначила своим замом Якубовского

Александр Савич
Генпрокуратура, Генпрокурор, Замгенпрокурора, Генеральная прокуратура Украины, Ирина Венедиктова, Максим Якубовский
Максима Якубовского назначено заместителем генпрокурора
Максима Якубовского назначено заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Максима Якубовского, в то время как ранее в августе заместитель генпрокурора Назар Холодницкий подал в отставку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"В четверг, 10 сентябрь 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора заместителя генпрокурора – Максима Якубовского", – сказано в нем.

Ирина Венедиктова поздравила нового заместителя в прокурорской семье.

"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", – сказала она.

Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры.

Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.

В Генеральной прокуратуре он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.

В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.

Работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.

В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".

С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Как сообщали Українські новини, Порошенко просил НАБУ открыть дело против Венедиктовой.

Также в конце августа Венедиктова уволила своего советника Святослава Пискуна.

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