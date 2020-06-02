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02 июня 2020, вторник, 14:35 960
Судебная власть 2020-06-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тыс. гривен наличными за 2019

Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тыс. гривен наличными за 2019

Елена Новикова
генеральный прокурор Украины, электронное декларирование, Декларация о доходах, Ирина Венедиктова, Денис Колесник
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, будучи еще исполняющей обязанности директора Госбюро расследований, задекларировала офис в Харькове площадью 150 кв. м и стоимостью 820 тыс. гривен, автомобиль Porsche Cayenne, 20 тыс. долларов и 0,5 млн гривен наличными за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Венедиктовой принадлежит паркоместо в Харькове.

У детей Венедиктовой в собственности земельный участок 1 500 кв. м и жилой дом площадью 387 кв. м в Харьковской области.

Венедиктова владеет Porsche Cayenne 2013 года выпуска и стоимостью 867,3 тыс гривен, который купила в 2014 году.

Она задекларировала 136,7 тыс гривен зарплаты по совместительству в Харьковском национальном университете имени Каразина, 186 156 гривен зарплаты как депутат Верховной Рады, 22 300 гривен выплаты от партии "Слуга народа", более 30 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 70 тыс. гривен как гонорары.

Также Венедиктова задекларировала зарплату своего мужа Дениса Колесника в размере 312 737 гривен.

У нее более 80 тыс гривен и 5,3 тыс евро на банковских счетах,

У мужа 200 тыс гривен и 20 тыс долларов наличными и 80 тыс гривен в банке.

Венедиктова согласно декларации является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики, а также вице-президентом Всеукраинской общественной организации - Ассоциация косметологов и аромологов (АКиА).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации Венедиктовой.

Ранее сообщалось о том, что муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен.

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