Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тыс. гривен наличными за 2019

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, будучи еще исполняющей обязанности директора Госбюро расследований, задекларировала офис в Харькове площадью 150 кв. м и стоимостью 820 тыс. гривен, автомобиль Porsche Cayenne, 20 тыс. долларов и 0,5 млн гривен наличными за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини. Венедиктовой принадлежит паркоместо в Харькове. У детей Венедиктовой в собственности земельный участок 1 500 кв. м и жилой дом площадью 387 кв. м в Харьковской области. Венедиктова владеет Porsche Cayenne 2013 года выпуска и стоимостью 867,3 тыс гривен, который купила в 2014 году. Она задекларировала 136,7 тыс гривен зарплаты по совместительству в Харьковском национальном университете имени Каразина, 186 156 гривен зарплаты как депутат Верховной Рады, 22 300 гривен выплаты от партии "Слуга народа", более 30 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 70 тыс. гривен как гонорары. Также Венедиктова задекларировала зарплату своего мужа Дениса Колесника в размере 312 737 гривен. У нее более 80 тыс гривен и 5,3 тыс евро на банковских счетах, У мужа 200 тыс гривен и 20 тыс долларов наличными и 80 тыс гривен в банке. Венедиктова согласно декларации является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики, а также вице-президентом Всеукраинской общественной организации - Ассоциация косметологов и аромологов (АКиА). Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации Венедиктовой. Ранее сообщалось о том, что муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен.