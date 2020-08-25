Венедиктова уволила своего советника экс-генпрокурора Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна с должности своего советника после того, как он написал рапорт об увольнении.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я принял решение, что я больше не в этой команде и написал рапорт (об увольнении)", - сообщил он.

Пискун объяснил, что к его советам не прислушивались, и у него мог быть конфликт интересов в связи с тем, что он занимается как юрист делами прокуроров, которых восстановили в должности.

"Меня не слышат. Поэтому я принял такое решение. Меня к нему не принуждали и не обязывали, я подумал и принял это решение самостоятельно", - отметил Пискун.

Также он добавил, что рапорт об увольнении по собственному желанию написал полмесяца назад и его поддержал Союз юристов.

Он подчеркнул, что его к решению уволиться подтолкнуло и то, что Союз юристов помогает оспаривать в судах ненадлежащие пенсии прокуроров.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Ирина Венедиктова назначила первым замгенпрокурора Романа Говду.

Кроме того, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера.

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