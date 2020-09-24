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24 сентября 2020, четверг, 14:18 178
Общество 2020-09-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
Отдельные нарушения — не страшно. Украинцы считают, что небольшие подтасовки не повлияют на местные выборы

Отдельные нарушения — не страшно. Украинцы считают, что небольшие подтасовки не повлияют на местные выборы

Кира Молчанова
Опрос, Выборы, Соцопрос, Исследование, манипуляции, Нарушения на выборах, Центр Разумкова, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Pixabay
Выборы. Фото: Pixabay

41% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. Кучерива, считают, что на местных выборах 25 октября будут отдельные нарушения, которые не повлияют на конечный результат.

 Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

 При этом респондентов спросили, насколько честными, по их мнению, будут местные выборы в их общине (городе, поселке, селе).

 23,2% допускают, что результаты могут быть перекручены; 16,2% считают, что выборы пройдут честно, без подтасовок; 6% уверены, что все будет подтасовано; 13,6% затруднились ответить.

Опрос проводился с 14 по 19 августа среди 2 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

 Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 81,9% опрошенных Центром Разумкова и "Деминициативами" намерены проголосовать на местных выборах 25 октября.

Миссия по правам человека будет наблюдать за проведением местных выборов. Она уже начала работу в Украине.

Сегодня стало известно, что бывший боксер Вячеслав Узелков решил стать кандидатом в мэры Винницы от ОПЗЖ.

Днипровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 2 кандидатов на должность мэра Днипра: действующего мэра города Бориса Филатова и депутата горсовета Загида Краснова.

Кроме того, Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского. Позже зарегистрировались еще кандидаты.

Первым заявку от кандидата получил Харьковский терризбироком.

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